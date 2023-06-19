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Коммерсантъ FM
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Доллар выше 84 рублей, евро выше 92 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже, по данным на 9:09, растет на 0,45%, до 84,4 руб./$. Евро дорожает на 0,84%, до 92,4 руб./€. Курс юаня вырос на 0,3%, до 11,8 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Российская валюта снижается с прошлой недели, когда доллар торговался на уровне 85 руб., а курс евро вырос до самой высокой отметки с конца апреля, превысив уровень 92 руб. Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал курс 80–90 руб./$ оптимальным для российской экономики.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Рубль ищет точку опоры».

Курс доллара. Прогноз на 19–23 июня

Курс доллара. Прогноз на 19–23 июня

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Лаура Кеффер

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