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Коммерсантъ FM
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Рубль ищет точку опоры

Что будет с курсом национальной валюты в ближайшие месяцы

От 80 до 90 руб. за доллар — такой курс оптимальным для российской экономики назвал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Заявление он сделал в кулуарах Петербургского экономического форума. В целом на уходящей неделе российская валюта торговалась в пределах этого диапазона, но при этом теряла позиции. Так, к доллару она ослабла с 82,5 руб. до 85 руб. А курс евро достиг самой высокой отметки с конца апреля. В пятницу он превысил уровень в 92 руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ FM” попросил экспертов оценить перспективы российской валюты на ближайшие дни и месяцы. На предстоящей неделе рубль может немного укрепиться, полагает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

Согласны ли экономисты с выводами ЦБ о снижении курса национальной валюты

Согласны ли экономисты с выводами ЦБ о снижении курса национальной валюты

«Исходя из практики и теории современного российского рынка, мы всегда предполагаем, что во второй половине месяца рубль должен укреплять свои позиции на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Теоретически это действительно может случиться, и дополнительное предложение валюты частично компенсирует потери рубля, которые мы наблюдали в последние недели.

Однако мы видим и то, что и нефть у нас особо не дорожает, соответственно, валютные поступления сейчас не столь активные. Одновременно с марта очень существенно растет импорт. За этот период он еще и компенсирует выбывшие объемы в зимний и в осенний период. Достаточно посмотреть на китайскую статистику: если в начале года активно росли российские поставки, то за пять месяцев мы уже видим то, что китайский экспорт вырос на 75% с лишним, а российский — всего лишь на 20%. То есть мы наблюдаем сокращение положительного сальдо торгового баланса.

При этом некоторым российским экспортерам разрешили оставлять экспортную выручку на зарубежных счетах. И, соответственно, есть спрос со стороны населения и со стороны зарубежных компаний, которые продолжают уходить из России. И поэтому рубль пока не может нащупать те основы, с которых он сможет наконец-то начать укрепляться или хотя бы стабилизироваться.

На предстоящей неделе все-таки подготовка к налоговому периоду позволит рублю уйти в район, может быть, даже 82-83 руб. по отношению к доллару и 85-86 руб. по евро».

В более долгосрочной перспективе рубль продолжит терять позиции, ожидает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. На этом фоне, по его мнению, интерес россиян к депозитам в иностранных валютах будет расти:

«К сожалению, карты легли против рубля. Это и дефицит бюджета, и отток капитала, и уход западных компаний из России, которые покупают валюту. Кроме того, в РФ достаточно быстро растет денежная масса, ее рост составляет примерно 25%, и это, конечно, тоже один из факторов ослабления рубля.

Стоит ли ожидать укрепления российской валюты в ближайшее время

Стоит ли ожидать укрепления российской валюты в ближайшее время

Поэтому, думаю, что к середине лета курс национальной валюты превысит 85 руб. за доллар и скорее составит 87 руб. Также пропорционально ослабится и курс рубля и к евро. Но, конечно, всякое еще может быть. Могут появиться какие-то причины для коррекции, прежде всего технические. Но многое также будет зависеть от геополитической ситуации и рецессии в западных экономиках.

Если рецессия станет жесткой и сильной, то, возможно, еще больше упадут цены на нефть, тогда ослабление рубля достигнет больших масштабов.

Скорее всего, будет усиливаться интерес к валютным инструментам — это и вклады в юанях и дирхамах, особенно в дирхамах, потому что дирхам привязан к доллару, но также, естественно, будут по-прежнему пользоваться популярностью замещающие облигации российских компаний, которые дают, в общем-то, относительно неплохую доходность».

В апреле российские кредитные организации провели очередной раунд повышения ставок по вкладам в юанях. В некоторых банках они уже достигают 4% годовых.

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Андрей Загорский

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