МИД назвал нахождение российского ядерного оружия в Белоруссии бессрочным

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что договоренности о размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии не предполагают ограничений по времени. По его словам, одним из возможных условий возвращения ядерного оружия в Россию может стать вывод американского ядерного оружия на территорию США.

«Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Белоруссии, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают. В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии»,— сказал господин Полищук (цитата по ТАСС).

По словам господина Полищука, решение разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие носит «во многом вынужденный характер в ответ на агрессивную политику альянса». Он отметил, что при разработке договоренностей учитывалась «многолетняя деструктивная практика» совместных ядерных миссий стран НАТО.

«В отличие от американских боеголовок в странах Европы наши специальные боеприпасы будут находиться в непосредственной близости от России, на территории Союзного государства, в рамках которого сформировано единое оборонное пространство»,— подчеркнул он.

Как уточнил Алексей Полищук, российское ядерное оружие гипотетически может быть возвращено с территории Белоруссии, если США ликвидируют американскую ядерную инфраструктуру в Европе. «Разумеется, такому нашему шагу должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе»,— заключил он.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Однако 9 июня на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он уточнил, что размещение ядерного оружия начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него. Господин Лукашенко утверждал, что может без колебания применить российское ядерное оружие, но только в том случае нападения на Белоруссию.

Милена Костерева