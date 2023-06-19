Британская Skyrora начала тестировать напечатанные на 3D-принтере ракетные двигатели

Британская компания Skyrora начала тестирование ракетных двигателей, созданных на 3D-принтере, сообщает Sky News. Испытания будут проводить еженедельно на протяжении всего лета в испытательном центре в Мидлотиане (Шотландия). Предполагается, что двигатель будет работать по 250 секунд — столько времени необходимо ракете для выхода на орбиту.

Skyrora напечатала двигатели на собственном принтере Skyprint 2. Гендиректор и основатель компании Владимир Левыкин сообщил, что двигатели приближают Skyrora к ее первому коммерческому запуску ракеты на орбиту. Его ожидаемые сроки не приводятся. Если испытания пройдут успешно, Skyrora намерена нарастить производство двигателей, а после — закончить тестирование своей трехступенчатой 23-метровой ракеты-носителя Skyrora XL с полезной нагрузкой до 315 кг. Уже прошли испытания второй и третьей ступеней ракеты, но первую ступень, которая обеспечивает начальную тягу для отрыва ракеты от земли, нужно протестировать с новыми двигателями.

Skyrora — частная космическая компания, основанная украинцем Владимиром Левыкиным в 2017 году. Ее штаб-квартира расположена в Эдинбурге, штат насчитывает 160 человек. В 2022 году Skyrora направила заявку в британское управление гражданской авиации на получение права выполнять орбитальные пуски с космодрома SaxaVord на Шетландских островах.

Лаура Кеффер