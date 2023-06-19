В МИД РФ приравняли провокации в отношении военных в Приднестровье к нападению на Россию

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук предостерег от попыток дестабилизации вокруг Приднестровья. По его словам, Москва будет воспринимать любые действия, угрожающие ее военным, как нападение на Россию.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ»,— сказал господин Полищук ТАСС.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года — тогда закончилась активная фаза военного конфликта в регионе. В Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск, охраняющая вооружение и боеприпасы, а также помогающая в выполнении миротворческой миссии.

Директор департамента МИДа обратил внимание, что российские военные находятся в Приднестровье на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск. Он пообещал, что российская армия будет адекватно реагировать «на любые провокации», защитят соотечественников, миротворческий контингент и военные склады в Колбасне.

Господин Полищук прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который предлагал российским миротворцам уйти, если они хотят жить. Дипломат считает эти заявления «демонстрацией агрессивного курса киевского режима».

С аналогичными тезисами ранее выступала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она говорила, что российские военные будут «адекватно реагировать на любые провокации» и что «любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ».

Глава представительства Приднестровья в Москве Леонид Манаков ранее сообщал, что в республике находятся 450 российских миротворцев. В рамках документов объединенной контрольной комиссии полагается нахождение 3,1 тыс. человек. Господин Манаков призывал увеличить число миротворцев.

О возможном нападении Украины на Приднестровье в феврале сообщало Минобороны России. Как утверждало тогда ведомство, украинские военные планировали провести «постановочное вторжение» на свою территорию, переодевшись в форму ВС РФ. Украина отрицала такие планы.

О ситуации в Приднестровье — в материале «Ъ» «Концепция внешней аналитики».

Леонид Уварчев