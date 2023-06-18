МИД Израиля пока не стал комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

МИД Израиля воздержится от оценки недавних слов президента РФ Владимира Путина о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий комментарий получило «РИА Новости» от официального представителя министерства Лиора Хайята. В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что информации о планах комментировать эту ситуацию нет, и переадресовали запрос агентства во внешнеполитическое ведомство.

«На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему»,— заявил господин Хайят. При этом он не исключил «некой реакции» МИДа по этому вопросу в будущем.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук говорил, что Киев ожидает от правительства Израиля публичного осуждения слов господина Путина о господине Зеленском. Дипломат не исключил, что отсутствие должной реакции может привести к отсрочке или даже отмене визита жены президента Украины в Израиль. Ожидается, что Елена Зеленская прибудет в Тель-Авив сегодня.

Ранее Владимир Путин рассказал, что его еврейские друзья говорят так: «Зеленский не еврей, это позор еврейского народа». Об этом он рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Саймсы с усами».

Мария Федотова