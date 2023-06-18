Редакция Stern назвала фейком ссылки на журнал в сообщениях российских СМИ о нахождении в коме Кирилла Буданова

Немецкий журнал Stern назвал «откровенным фейком» сообщения российских Telegram-каналов и военкоров о том, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов впал в кому. В своих сообщениях они ссылались на этот журнал.

Stern отметил, что его последний материал, в котором упоминается Кирилл Буданов, был опубликован 28 февраля 2023 года. В заметке приводилась оценка господина Буданова возможных поставок китайского оружия в Москву.

«Сообщения со ссылкой на Stern также можно найти в эту субботу (17 июня.— "Ъ") в других широко читаемых российских Telegram-каналах... Единственная проблема: Stern не публиковал такое сообщение»,— сказано в заявлении редакции.

16 июня издание «Украина.ру» со ссылкой на журнал Stern сообщило, что Кирилл Буданов находится в коме. Утром 17 июня это сообщение распространили также со ссылкой на Stern военкор Юрий Котенок, Telegram-канал «Военный осведомитель», репост сообщения был сделан в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева.

«РИА Новости» 15 июня со ссылкой на сотрудника российских силовых структур, ссылавшегося, в свою очередь, на «источник в украинской военной разведке», сообщило, что господин Буданов в тяжелом состоянии и находится в больнице бундесвера в Берлине. Позже заявления опровергли власти Украины, в том числе ее президент Владимир Зеленский, и сама больница.

Что происходит на 480-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».