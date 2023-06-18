В Петербурге прошли переговоры Путина с президентом ЮАР Рамафозой

Накануне вечером, 17 июня, в Санкт-Петербурге состоялись двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина и его коллеги из ЮАР Сирила Рамафозы. На них глава российского государства рассказал южноафриканскому лидеру о встрече с президентами еще нескольких стран Африки, которая также в этот день прошла в Константиновском дворце. В ходе этой встречи стороны детально обсудили российско-украинский конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков, РИА «Новости» Фото: Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»

«Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным приехать в Россию с этой благородной миссией, которой мы посвятили сегодня несколько часов. Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты, проблемы, связанные с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию»,— отметил в ходе встречи господин Путин, которого цитирует пресс-служба Кремля.

Кроме этого, президент РФ отметил, что на встрече с господином Рамафозой будет возможность «несколько слов сказать» по двусторонним отношениям и по взаимодействию в рамках БРИКС.

Напомним, что переговоры Владимира Путина с главами государств Африки также прошли в этот день в Петербурге и продлились около трех часов. Африканские лидеры прибыли в РФ с миротворческой миссией по Украине. За день до этого они посетили Киев, где предложили свой план по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что самолет South African Airways с 120 сотрудниками службы безопасности президента ЮАР на борту не получил разрешения на вылет в Санкт-Петербург из аэропорта Варшавы. Более суток самолет был заблокирован в местной воздушной гавани и позже вынужденно вернулся на родину.

В минувшую пятницу также в Петербурге Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023. Основные тезисы выступления президента — в подборке «Ъ-СПб».

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