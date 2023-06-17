СМИ: Борт с делегацией ЮАР не получил разрешение на вылет из Варшавы в Петербург

Самолет South African Airways с 120 сотрудниками службы безопасности президента ЮАР на борту не получил разрешения на вылет в Санкт-Петербург из аэропорта Варшавы. Более суток самолет был заблокирован в местной воздушной гавани и теперь вынужден вернуться на родину. Об инциденте 17 июня сообщил портал News24.

Уточняется, что борт был задержан 15 июня — в день, когда президент ЮАР Сирил Рамафоса вылетел в Киев с миротворческой миссией. В МИД Польши заявили, что на борту задержанного лайнера находились опасные материалы, на ввоз которых у представителей ЮАР не было разрешения. Польская газета Rzeczpospolita при этом уточнила, что охрана президента ЮАР намеревалась ввезти в страну 12 контейнеров оружия.

В начале пятого часа вечера субботы стало известно, что самолет господина Рамафосы прибыл в петербургский аэропорт Пулково.

Накануне делегация семи африканских государств на переговорах в Киеве представила мирный план урегулирования конфликта президенту Украины Владимиру Зеленскому. На следующий день, 17 июня, представители шести стран Африки прибыли в Петербург на встречу с Владимиром Путиным.

В пятницу господин Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Основные тезисы выступления президента — в подборке «Ъ-СПб».

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