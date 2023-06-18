Каннонир победил Веттори в главном бою турнира UFC on ESPN 47

Американец Джаред Каннонир решением судей по итогам пяти раундов победил итальянца Марвина Веттори в последнем бою турнира UFC on ESPN 47.

Для 39-летнего Каннонира эта победа стала 18-й в профессиональной карьере при 6 поражениях. Он занимает четвертое место в рейтинге UFC в среднем весе. На счету 29-летнего Веттори — 19 побед при 8 поражениях. Он занимает третью строчку в официальном рейтинге UFC в среднем весе.

В других боях россиянин Муслим Салихов проиграл Николасу Далби из Дании, Армен Петросян победил Кристиана Лероя Данкана из Великобритании, а Арман Царукян победил бразильца Хоакима Силву.

Эрдни Кагалтынов