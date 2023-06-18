Россиянин Царукян победил бразильца Силву на турнире UFC

Российский боец ММА Арман Царукян победил Хоакима Силву из Бразилии на турнире UFC on ESPN 47. Второе по значимости событие вечера завершилось техническим нокаутом в третьем раунде.

Для 26-летнего россиянина победа стала 20-й в профессиональной карьере при трех поражениях. На счету 34-летнего Силвы теперь 12 побед и четыре поражения.

В других боях россиянин Муслим Салихов проиграл Николасу Далби из Дании, а Армен Петросян победил Кристиана Лероя Данкана из Великобритании. В главном бою UFC on ESPN 47 встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона UFC в среднем весе — Марвин Веттори (Италия) и Джаред Каннонир (США).

Леонид Уварчев