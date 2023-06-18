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Коммерсантъ FM
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Боец Петросян победил Данкана на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Армен Петросян победил Кристиана Лероя Данкана из Великобритании на турнире UFC on ESPN 47. Бой в среднем весе завершился единогласным решением судей.

Победа стала для россиянина девятой в профессиональной карьере при двух поражениях. На счету Данкана теперь восемь побед и одно поражение.

В другом бою UFC on ESPN 47 россиянин Муслим Салихов проиграл Николасу Далби из Дании. Решение также было принято судьями единогласно. В главном бою UFC on ESPN 47 встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона UFC в среднем весе — Марвин Веттори (Италия) и Джаред Каннонир (США).

Леонид Уварчев

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