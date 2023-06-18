Глава TotalEnergies: власти ЕС согласны импортировать российский СПГ, несмотря на давление США

Глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что Евросоюз готов импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на давление США. Он отметил, что у его компании есть контракт на поставки СПГ из России на 20 лет.

«У нас есть двадцатилетний контракт с Россией. Если мы не будем брать этот газ, нам все равно придется за него платить. В тот день, когда европейцы решат ввести санкции против российского газа, мы сможем сослаться на "форс-мажорную оговорку" и остановить производство в одночасье»,— сказал господин Пуянне в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По его словам, ЕС просит компанию продолжать закупки СПГ в России, несмотря на давление США. Патрик Пуянне отметил, что в 2022 году ЕС импортировал из России 15 млн тонн СПГ — около одной шестой общих потребностей в 100 млн тонн. Он отметил, что компании было бы сложно объяснить потребителям причины нехватки газа в случае самовольного отказа от поставок из России.

В марте Bloomberg сообщал, что ЕС ищет способ дать странам-членам возможность ввести запрет на российский СПГ, не вводя новые санкции. В мае Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon писал, что в январе—апреле Россия снизила экспорт СПГ на 11% год к году. В том же месяце глава Минэнерго Испании Тереса Рибера не исключила эмбарго на уровне ЕС на российский СПГ.

О ситуации на газовом рынке — в материале «Ъ» «Рынок газа выдохся».

Олеся Павленко