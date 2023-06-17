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Коммерсантъ FM
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Путин принимает африканскую делегацию в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки, которая ранее посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Россию делегация прибыла для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине. Встреча проходит в Константиновском дворце, сообщает «РИА Новости».

В переговорах принимают участие президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Сенегала Маки Салль, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани и президент ЮАР Сирил Рамафоса, в делегацию также входят премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Конго и Уганды. Господин Путин поприветствовал каждого из участников встречи, она проходит в закрытом режиме.

16 июня делегация африканских стран представила мирный план господину Зеленскому. Там нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими. Президент Украины вновь подчеркнул, что переговоры возможны только после вывода войск.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Мария Федотова

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