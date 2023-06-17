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Минэнерго: поставки угля из России в Китай и Индию за январь-май выросли

Замминистра энергетики России Сергей Мочальников сообщил, что по итогам января-мая поставки угля из России в Китай и Индию выросли относительно показателей предыдущего года. Он не привел точных данных.

Фото: minenergo.gov.ru

Фото: minenergo.gov.ru

«Мы пока тоже идем с плюсом к предыдущему году. Превалирующий рынок, как обычно, это Азиатско-Тихоокеанский регион и страны глобального Юга, соответственно, все наши потребители находятся в основном там»,— сказал господин Мочальников «РИА Новости» на Петербургском экономическом форуме в ответ на вопрос о поставках угля за последние пять месяцев.

В 2022 году после западных санкций Россия переориентировала экспорт энергоносителей в страны Азии. Основными покупателями российского угля, нефти и газа стали Китай и Индия. Российский экспорт в Индию с апреля 2022-го по январь 2023 года увеличился почти в четыре раза. Рост в первую очередь обеспечили поставки нефти, угля и удобрений. По итогам 2022 финансового года, импорт угля в Индию вырос на 30%, до 162,46 млн тонн.

Подробнее о поставках угля — в материале «Ъ» «На все угли Азия».

Олеся Павленко

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