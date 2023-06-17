Комиссия для бизнеса при расчете цифровыми рублями не превысит 0,3%

Центробанк обсуждает размер комиссии для торгово-сервисных предприятий при расчетах цифровыми рублями, сообщила первый зампред Ольга Скоробогатова. По ее словам, комиссия составит не больше 0,3%.

«Мы сейчас обсуждаем такую тему, чтобы предусмотреть по цифровому рублю комиссию для торгово-сервисных предприятий не более чем 0,3% от операции. Как раз та цифра, о которой нам бизнес все время говорил»,— сказала госпожа Скоробогатова РБК (цитата по ТАСС).

Центробанк ожидает участия 13 банков в пилотном проекте по использованию цифрового рубля. Проект стартует, как только будут приняты необходимые законы. Банки уже протестировали все технические моменты и «готовы быстро идти в эту историю», добавила госпожа Скоробогатова. По ее словам, уже сформирован второй пул из 10 банков, которые тоже хотят участвовать в пилоте, «на подходе третья группа из девяти» банков.

Глава Минфина Антон Силуанов в апреле говорил, что цифровой рубль будет запущен в обращение до конца года. Госдума одобрила законопроект о цифровом рубле в первом чтении. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Сумма для пополнения кошелька в цифровых рублях составит 300 тыс. руб. в месяц.

Подробнее о цифровом рубле — в материале «Ъ» «Стеклянный, оловянный, электронный».

Леонид Уварчев