Инвесторы гадают на ИТ и ИИ

Портфельные управляющие вновь стали интересоваться высокотехнологичными компаниями, в том числе связанными с внедрением искусственного интеллекта (ИИ). Это положительно сказалось как на стоимости акций технологических компаний, так и на результатах управления российскими ПИФами, которые на них ориентированы. Вместе с тем такие инвестиции требуют большей осторожности и терпения от инвестора, поскольку могут как принести большой доход, так и значительно обесценить вложения. Ключевой риск участники рынка видят в возможном ужесточении регулирования ИИ.

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IT возвращают доверие

Июньский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America, свидетельствует о росте в последнее время спроса инвесторов на акции высокотехнологичных компаний. В глобальном анкетировании приняли участие 285 человек, под управлением которых находились активы на сумму $764 млрд.

По данным опроса, 55% респондентов заявили о том, что на рынке акций самой перспективной инвестицией являются вложения в бумаги высокотехнологичных компаний. В мае такого мнения придерживалось менее трети опрошенных. Столь оптимистичными инвесторы не были с конца 2020 года, тогда на фоне масштабных монетарных стимулов и мягкой денежно-кредитной политики ФРС предпочтение таким вложениям отдавало свыше 80% управляющих.

Текущему интересу инвесторов способствует популяризация разработок искусственного интеллекта.

С начала года многие компании (среди которых Apple, Microsoft, Alphabet, Google) объявили о планах внедрить ИИ, что должно дать значительный стимул к росту их бизнеса.

«Инвесторы делают предположение, что быстрое развитие ИИ создаст существенный рост спроса на чипы. В результате компании-производители были основными бенефициарами роста с начала года. Также выделялись крупнейшие компании в отрасли, которые обладают большим объемом данных для обработки и обучения ИИ, что для них может создать потенциально новые ниши»,— отмечает руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

Изоляционные технологии

Возвращение интереса инвесторов к технологическому сектору положительно сказалось на его капитализации. В пятницу индекс S&P 500 Information Technology обновил исторический максимум, установленный в конце 2021 года, достигнув отметки 3085,8 пункта. С начала года индекс вырос более чем на 42%. В то же время индекс широкого рынка S&P 500 вырос лишь на 15%.

Акции российских технологических компаний движутся в общемировом тренде. С начала года Индекс информационных технологий Московской биржи вырос почти на 39%. Здесь стоит учитывать, что этот индикатор рассчитывается в рублях, а российская валюта ослабила позиции против доллара на 20%. Однако этот результат лучше показателя индекса MOEX, который прибавил с начала года 30%, поднявшись до 2800 пунктов.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий обращает внимание, что российский рынок акций изолирован от глобальных рынков. Это касается и высокотехнологичных компаний, представленных на Московской бирже.

К факторам опережающего роста ценных бумаг таких компаний он относит не только хорошие финансовые результаты, но и высвобождение на внутреннем рынке ниш в связи с уходом иностранных конкурентов, а также параллельным импортом, идущим через отечественные маркетплейсы. «Все это — залог опережающего роста показателей этого сектора, что привлекает внимание инвесторов к этому сектору»,— отмечает господин Русецкий.

Несмотря на введенные Банком России ограничения на покупку акций иностранных компаний из недружественных стран (с начала года их могут купить только квалифицированные инвесторы), поучаствовать в росте сектора можно через продукты коллективного инвестирования — розничные паевые инвестиционные фонды. На российском рынке частным инвесторам доступны пять открытых ПИФов и восемь биржевых ПИФов. В этой линейке есть фонды, ориентированные как на весь сегмент высокотехнологичных компаний, так и более специализированные фонды, например инвестирующие в производителей полупроводников, разработчиков видеоигр и даже искусственный интеллект. С начала года такие фонды принесли доход в размере 26–57%, заняв все лидирующие места в числе самых доходных фондов с начала года.

Риск — дело регулируемое

Вместе с тем любые отраслевые фонды — это не только высокий потенциальный доход, но и высокие риски. Так, в прошлом году фонды высокотехнологичных компаний были в числе аутсайдеров и обесценили вложения в отдельных случаях на 30–60%.

Поэтому инвесторы должны быть готовы к повышенной волатильности технологического сектора и рискам надолго остаться в переоцененных бумагах.

По словам руководителя отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александра Дорожкина, «пузыри» имеют тенденции к сдуванию на фоне ожидаемой рецессии американской экономики в начале 2024 года. «Если мы увидим быстрое применение данных технологий, то основные компании-бенефициары могут оказаться слабо чувствительными к снижению экономики в мире»,— считает Эдуард Харин.

Вместе с тем быстрое развитие ИИ и его проникновение в жизнь человека могут побудить политиков к ужесточению регулирования. «Могут возникнуть серьезные регуляторные и юридические ограничения, которые приведут к замедлению внедрения чат-ботов, которые могут генерировать текст и изображение в ответ на запросы»,— отмечает Александр Дорожкин. Тем более что технологии, меняющие мир, не всегда работают так, как изначально представляется. Поэтому, как считает господин Дорожкин, небольшая доля акций из сектора, связанного с искусственным интеллектом, может стать «ракетным топливом для всего портфеля».

Виталий Гайдаев