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Коммерсантъ FM
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Инвесторы гадают на ИТ и ИИ

Портфельные управляющие возвращаются к высоким технологиям

Портфельные управляющие вновь стали интересоваться высокотехнологичными компаниями, в том числе связанными с внедрением искусственного интеллекта (ИИ). Это положительно сказалось как на стоимости акций технологических компаний, так и на результатах управления российскими ПИФами, которые на них ориентированы. Вместе с тем такие инвестиции требуют большей осторожности и терпения от инвестора, поскольку могут как принести большой доход, так и значительно обесценить вложения. Ключевой риск участники рынка видят в возможном ужесточении регулирования ИИ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

IT возвращают доверие

Июньский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America, свидетельствует о росте в последнее время спроса инвесторов на акции высокотехнологичных компаний. В глобальном анкетировании приняли участие 285 человек, под управлением которых находились активы на сумму $764 млрд.

По данным опроса, 55% респондентов заявили о том, что на рынке акций самой перспективной инвестицией являются вложения в бумаги высокотехнологичных компаний. В мае такого мнения придерживалось менее трети опрошенных. Столь оптимистичными инвесторы не были с конца 2020 года, тогда на фоне масштабных монетарных стимулов и мягкой денежно-кредитной политики ФРС предпочтение таким вложениям отдавало свыше 80% управляющих.

Текущему интересу инвесторов способствует популяризация разработок искусственного интеллекта.

С начала года многие компании (среди которых Apple, Microsoft, Alphabet, Google) объявили о планах внедрить ИИ, что должно дать значительный стимул к росту их бизнеса.

«Инвесторы делают предположение, что быстрое развитие ИИ создаст существенный рост спроса на чипы. В результате компании-производители были основными бенефициарами роста с начала года. Также выделялись крупнейшие компании в отрасли, которые обладают большим объемом данных для обработки и обучения ИИ, что для них может создать потенциально новые ниши»,— отмечает руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

Изоляционные технологии

Возвращение интереса инвесторов к технологическому сектору положительно сказалось на его капитализации. В пятницу индекс S&P 500 Information Technology обновил исторический максимум, установленный в конце 2021 года, достигнув отметки 3085,8 пункта. С начала года индекс вырос более чем на 42%. В то же время индекс широкого рынка S&P 500 вырос лишь на 15%.

Акции российских технологических компаний движутся в общемировом тренде. С начала года Индекс информационных технологий Московской биржи вырос почти на 39%. Здесь стоит учитывать, что этот индикатор рассчитывается в рублях, а российская валюта ослабила позиции против доллара на 20%. Однако этот результат лучше показателя индекса MOEX, который прибавил с начала года 30%, поднявшись до 2800 пунктов.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий обращает внимание, что российский рынок акций изолирован от глобальных рынков. Это касается и высокотехнологичных компаний, представленных на Московской бирже.

К факторам опережающего роста ценных бумаг таких компаний он относит не только хорошие финансовые результаты, но и высвобождение на внутреннем рынке ниш в связи с уходом иностранных конкурентов, а также параллельным импортом, идущим через отечественные маркетплейсы. «Все это — залог опережающего роста показателей этого сектора, что привлекает внимание инвесторов к этому сектору»,— отмечает господин Русецкий.

Рискованные вложения выросли вслед за индексами

Несмотря на введенные Банком России ограничения на покупку акций иностранных компаний из недружественных стран (с начала года их могут купить только квалифицированные инвесторы), поучаствовать в росте сектора можно через продукты коллективного инвестирования — розничные паевые инвестиционные фонды. На российском рынке частным инвесторам доступны пять открытых ПИФов и восемь биржевых ПИФов. В этой линейке есть фонды, ориентированные как на весь сегмент высокотехнологичных компаний, так и более специализированные фонды, например инвестирующие в производителей полупроводников, разработчиков видеоигр и даже искусственный интеллект. С начала года такие фонды принесли доход в размере 26–57%, заняв все лидирующие места в числе самых доходных фондов с начала года.

Риск — дело регулируемое

Вместе с тем любые отраслевые фонды — это не только высокий потенциальный доход, но и высокие риски. Так, в прошлом году фонды высокотехнологичных компаний были в числе аутсайдеров и обесценили вложения в отдельных случаях на 30–60%.

Поэтому инвесторы должны быть готовы к повышенной волатильности технологического сектора и рискам надолго остаться в переоцененных бумагах.

По словам руководителя отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александра Дорожкина, «пузыри» имеют тенденции к сдуванию на фоне ожидаемой рецессии американской экономики в начале 2024 года. «Если мы увидим быстрое применение данных технологий, то основные компании-бенефициары могут оказаться слабо чувствительными к снижению экономики в мире»,— считает Эдуард Харин.

Евгений Соколов — о возможностях и проблемах ИИ

Евгений Соколов — о возможностях и проблемах ИИ

Вместе с тем быстрое развитие ИИ и его проникновение в жизнь человека могут побудить политиков к ужесточению регулирования. «Могут возникнуть серьезные регуляторные и юридические ограничения, которые приведут к замедлению внедрения чат-ботов, которые могут генерировать текст и изображение в ответ на запросы»,— отмечает Александр Дорожкин. Тем более что технологии, меняющие мир, не всегда работают так, как изначально представляется. Поэтому, как считает господин Дорожкин, небольшая доля акций из сектора, связанного с искусственным интеллектом, может стать «ракетным топливом для всего портфеля».

Виталий Гайдаев

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