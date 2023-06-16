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Федоровский гидроузел в Краснодарском крае реконструируют по соглашению Минсельхоза РФ и «Русгидро»

Реконструкция Федоровского гидроузла, разрушенного в 2022 году, пройдет в рамках сотрудничества Министерства сельского хозяйства России и ПАО «Русгидро». Соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Фото: Краснодарские известия

Фото: Краснодарские известия

«Реконструкция Федоровского гидроузла станет пилотным проектом в рамках сотрудничества Минсельхоза РФ и "Русгидро"»,— отмечено в сообщении ведомства.

Федоровский гидроузел построили в 1971 году. В 2022 году гидротехническое сооружение было разрушено потоком реки Кубань. Из-за инцидента значительные площади рисовых систем в Краснодарском крае остались незасеянными. Общий урожай риса на Кубани снизился на 28% в 2022 году. В апреле 2023 года директора «Кубаньмелиоводхоза», введении которого состоял Федоровский гидроузел, Сергея Якуба признали виновным в нарушении требований безопасности при эксплуатации. Чиновнику назначали штраф в 2 тыс. руб.

Реконструкцию гидроузла планируют завершить в 2025 году. На нее выделено 7,35 млрд руб.

Олег Исаев

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