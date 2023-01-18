Строительство нового Федоровского гидроузла завершат в 2025 году

Строительство подпорного гидроузла в районе станицы Федоровской Абинского района завершат в 2025 году. Об этом сообщает «РБК-Краснодар» со ссылкой на источник в ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз».

Новый объект возведут взамен разрушенного с сохранением первоначальной пропускной способности 1,4 тыс. куб. м в секунду. Сооружение будет использоваться для наполнения оросительных систем в Красноармейском, Калининском, Абинском и Крымском районах.

В настоящее время АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" им. С. Я. Жука» проводит проектно-изыскательные работы, по итогам которых будет определено место возведения сооружения. На эти цели предусмотрено 350 млн руб. Согласно документации, опубликованной на портале ЕИС в сфере закупок, проектно-изыскательные работы завершатся до 25 декабря 2023 года. Работы по строительству нового гидроузла были запланированы на 2023–2026 годы. Стоимость реконструкции оценивают в 7,35 млрд руб.

Обрушение Федоровского гидроузла произошло в апреле прошлого года. Авария привела к сокращению посевных площадей риса на 25% (со 119 тыс. до 90 тыс. га). Гидротехническое сооружение было разрушено в результате его эксплуатации до окончания ремонтных работ. По данному факту в отношении первого заместителя директора ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"» было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Материалы расследования рассмотрит Советский районный суд.

Анастасия Донскова

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