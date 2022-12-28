Урожай риса на Кубани по итогам 2022 года снизился на 28% из-за аварии на Федоровском гидроузле

Объем урожая риса, собранного на Кубани в 2022 году, составил 650 тыс. тонн, что на 28% меньше показателя 2021-го. Как отметил вице-губернатор Андрей Коробка, снижение произошло из-за аварии на Федоровском гидроузле, вода из которого используется для рисовых чеков в Абинском районе.

В 2021 году в Краснодарском крае собрали 917 тыс. тонн культуры. Из-за последствий аварии на Федоровском гидроузле посевные площади культуры сократились на 25%. По данным Южного рисового союза, в ходе посевной кампании 2022 года под рис использовали 90 тыс. га. вместо 119 тыс. га. Несмотря на снижение объема урожая, доля собранного в регионе риса превышает 70% общероссийского показателя. Всего в 2022 году в Краснодарском крае собрали 15,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Авария на Федоровском гидроузле произошла в апреле текущего года. По данным прокуратуры региона, причиной стало решение заместителя директора ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» запустить воду в оросительную систему несмотря на аварийное состояние плотины. Поток разрушил мелиоративное сооружение. По данному факту в отношении замдиректора учреждения возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Материалы дела переданы в суд. Реконструкцию сооружения оценивают в 7,3 млрд руб.

Подробнее об аварии — в материале «Ъ» «Урожай не рисуется».

Анастасия Донскова, Краснодар