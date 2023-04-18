Экс-замдиректора «Кубаньмелиоводхоза» оштрафовали за аварию на Федоровском гидроузле

Краснодарский краевой суд признал бывшего заместителя директора «Кубаньмелиоводхоза» Сергея Якуба виновным в нарушении требований безопасности при эксплуатации Федоровского гидроузла. Чиновник получил штраф в размере 2 тыс. руб., сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на картотеку судебных дел.

Октябрьский райсуд Краснодара привлек Сергея Якуба к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ и назначил 2 тыс. руб. штрафа. Сам же бывший чиновник не признал себя виновным в нарушении норм безопасности, он настаивал, что административное производство подменяет расследование уголовного дела, которое должно установить виновников аварии. Однако Краснодарский краевой суд (ККС) оставил решение суда без изменений.

В 2022 году гидротехническое сооружение Федоровский гидроузел было разрушено потоком реки Кубань. Из-за этого происшествия значительные площади рисовых систем в Краснодарском крае остались незасеянными. Инцидент исследуется также в ходе расследования уголовного дела, господин Якуба является в нем подсудимым.

Федоровский гидроузел был построен в 1971 году, находится в введении ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"».

Олег Исаев

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