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Коммерсантъ FM
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На ПМЭФ по просьбе Путина память Берлускони почтили минутой молчания

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал недавно умершего бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лидером мирового масштаба. Господин Путин попросил почтить его память минутой молчания.

«Я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба. Я прошу прощения у аудитории, я бы попросил бы почтить его память минутой молчания»,— сказал президент РФ. Затем он сам и все остальные встали.

В день смерти господина Берлускони, 12 июня, Владимир Путин назвал его «дорогим человеком и настоящим другом». Экс-премьер скончался в возрасте 86 лет.

Подробнее о политике и бизнесмене читайте в публикации «Ъ» «Берлускони уходит и остается».

Мария Федотова

Фотогалерея

Прощание с Сильвио Берлускони

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Рядом с виллой образовался стихийный мемориал — букеты цветов, флаги партии «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых был политик

Рядом с виллой образовался стихийный мемориал — букеты цветов, флаги партии «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых был политик

Фото: Reuters / Yara Nardi

Во всех государственных и дипломатических учреждениях Италии приспущены флаги. В среду, в день похорон в стране объявлен траур

Во всех государственных и дипломатических учреждениях Италии приспущены флаги. В среду, в день похорон в стране объявлен траур

Фото: Reuters / Yara Nardi

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола подписывает книгу соболезнований бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в Страсбурге

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола подписывает книгу соболезнований бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в Страсбурге

Фото: Reuters / Yves Herman

У забора виллы появились плакаты с надписями: «Прощай, Сильвио», «Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил»

У забора виллы появились плакаты с надписями: «Прощай, Сильвио», «Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил»

Фото: Reuters / Yara Nardi

Терракотовая статуэтка Сильвио Берлускони с карточкой с надписью «Чао, Сильвио»

Терракотовая статуэтка Сильвио Берлускони с карточкой с надписью «Чао, Сильвио»

Фото: STRINGER / EPA-EFE / Vostock Photo

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Рядом с виллой образовался стихийный мемориал — букеты цветов, флаги партии «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых был политик

Фото: Reuters / Yara Nardi

Во всех государственных и дипломатических учреждениях Италии приспущены флаги. В среду, в день похорон в стране объявлен траур

Фото: Reuters / Yara Nardi

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола подписывает книгу соболезнований бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в Страсбурге

Фото: Reuters / Yves Herman

У забора виллы появились плакаты с надписями: «Прощай, Сильвио», «Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил»

Фото: Reuters / Yara Nardi

Терракотовая статуэтка Сильвио Берлускони с карточкой с надписью «Чао, Сильвио»

Фото: STRINGER / EPA-EFE / Vostock Photo

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