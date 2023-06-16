На ПМЭФ по просьбе Путина память Берлускони почтили минутой молчания

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал недавно умершего бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони лидером мирового масштаба. Господин Путин попросил почтить его память минутой молчания.

«Я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба. Я прошу прощения у аудитории, я бы попросил бы почтить его память минутой молчания»,— сказал президент РФ. Затем он сам и все остальные встали.

В день смерти господина Берлускони, 12 июня, Владимир Путин назвал его «дорогим человеком и настоящим другом». Экс-премьер скончался в возрасте 86 лет.

Подробнее о политике и бизнесмене читайте в публикации «Ъ» «Берлускони уходит и остается».

Мария Федотова