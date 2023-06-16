Брянский губернатор Богомаз: бойцов «Ахмата» не будут привлекать к охране границы региона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что бойцов чеченского спецподразделения «Запад-Ахмат» не планируется привлекать к защите граничащих с Украиной районов региона. Ранее чеченские бойцы приступили к охране государственной границы на территории Белгородской области, куда ранее несколько раз проникали украинские диверсанты.

«У нас пока не было предложений привлечь к охране границы батальон “Запад-Ахмат”»,— рассказал господин Богомаз в ходе Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС). Он уточнил, что сейчас государственную границу охраняют Минобороны России, пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардия.

По его словам, ситуация в приграничных территориях области на данный момент находится под контролем, дополнительного усиления для охраны границы ради предотвращения возможных вылазок диверсантов не требуется.

Накануне, 15 июня, депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов сообщил, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» приступили к работе в Белгородской области. По его словам, бойцы подразделения находятся в приграничных районах региона и готовы в случае необходимости предотвращать попытки вылазок украинских диверсантов. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что бойцы «Ахмата» готовы выполнять функции по охране государственной границы в Белгородской области «столько, сколько потребуется».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов