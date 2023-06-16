Глава РСПП объяснил ротацию членов правления союза положениями устава

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин прокомментировал информацию о выходе ряда предпринимателей из союза. Он отметил, что в РСПП в соответствии с уставом происходит постоянная ротация руководящих органов. Однако в настоящее время она незначительная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Деловая пресса, наверное, плохо информирована о том, что РСПП является объединением юридических лиц. Членами РСПП являются компании, организации, банки, множество компаний из разных отраслей экономики. В уставе записано, что члены бюро и правления организации меняются. У нас сейчас не самая большая ротация за историю союза: были годы, когда по четыре человека выходило»,— рассказал в эфире «России 24» на полях ПМЭФ господин Шохин.

Среди возможных причин выхода из РСПП глава союза указал санкционное давление на его участников, смену вида деятельности или организацию предпринимателями личных проектов.

«Одни, скажем так, не хотели светиться, поскольку они попали под санкции, другие формально ушли из бизнеса в какую-то другую предпринимательскую деятельность. Но в целом у нас большая очередь на вступление в организацию, вступление в бюро и в правление, мы здесь проблем не видим»,— добавил он.

24 марта РБК со ссылкой на источники сообщал, что бюро правления РСПП покинул российский бизнесмен, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Решение о выходе господина Лисина из бюро правления РСПП было принято единогласно 16 марта на съезде союза. Всего, по информации РБК, из правления РСПП планировалось исключить более 15 бизнесменов, включая президента Crocus Group Араза Агаларова, бывшего вице-президента, совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, экс-главу «Почты России» Максима Акимова, совладельца USM Алишера Усманова, бывшего управляющего партнера консалтинговой компании EY по странам СНГ Александра Ивлева, экс-главу СИБУРа Дмитрия Конова и председателя совета директоров Сибирской генерирующей компании Степана Солженицына.

О том, как прошел съезд РСПП,— в публикации «Ъ» «Духовные репы».

Милена Костерева