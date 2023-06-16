ТАСС: сумма выплат жителям подтопленной Херсонской области составила 8,2 млн руб.

Более 820 жителей Херсонской области, пострадавших при наводнении в результате разрушения Каховской ГЭС, получили компенсацию на общую сумму 8,210 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, за последние сутки выплаты осуществлены более чем 190 жителям на сумму порядка 1,190 млн руб.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга. Власти Херсонской области оценивали ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб.

11 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим жителям региона. Им положена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости предусмотрена выплата 50 тыс. руб. на человека, а при полной — 100 тыс. Единовременное пособие для членов семей погибших в результате наводнения составит 1 млн руб. на каждого погибшего. По последним данным, на левом берегу Днепра при наводнении погибли 18 человек.

Милена Костерева