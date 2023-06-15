Сальдо: число погибших при наводнении из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 18

18 человек погибли на левом берегу Днепра при наводнении, вызванном разрушением Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В больницы доставлены 93 человека.

«За минувшие сутки из зоны подтопления эвакуированы 277 человек, с начала спасательной операции — более 7,5 тысячи, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1764 эвакуированных»,— рассказал господин Сальдо в Telegram.

По словам врио губернатора Херсонской области, уровень воды в населенных пунктах продолжает снижаться. В Алешках он опустился до 0,1 м, в Голой Пристани — до 0,25 м. Однако в районе Новой Каховки из-за близости водохранилища уровень воды держится на отметке 5 м.

Господин Сальдо уточнил, что в Алешкинском муниципальном округе от воды освободились 4,2% домов, в Голопристанском — 2,9%. На территории Новокаховского городского округа от подтопления освободились все дома. «Активно идет откачка воды из нижних помещений зданий, их сушка тепловыми пушками и специальная обработка, вывоз мусора»,— добавил он.

«В лечебные учреждения госпитализированы 93 человека. Сотрудники министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 627 человек, эвакуированных с затопленных территорий»,— отметил Владимир Сальдо.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга. Власти Херсонской области оценивали ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб.

Милена Костерева