Россия в марте увеличила вложения в госбумаги США на $2 млн

Объем вложений России в государственные ценные бумаги США увеличился с $75 млн в феврале до $77 млн в марте, следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций достигла $68 млн, краткосрочных — $9 млн.

Тройка крупнейших держателей госбумаг США не меняется уже несколько месяцев. Лидером традиционно остается Япония (ее объем вложений достиг почти $1,09 трлн), Китай ($848,8 млрд) и Великобритания ($714 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства.

В декабре 2022 года вложения России достигали $629 млн. Но в январе 2023года объем вложений резко упал — в 9,3 раза, опустившись сразу до $67 млн. В феврале сумма вложений немного выросла, до $75 млн. Тогда доля долгосрочных облигаций составляла $62 млн, краткосрочных — $13 млн.

Лаура Кеффер