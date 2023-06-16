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Коммерсантъ FM
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Производитель Alpen Gold пересмотрит операционную модель в России

Американский производитель кондитерских изделий Mondelez International (владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) продолжит работу в России, но пересмотрит операционную модель. Компания также пока не намерена возобновлять инвестиции в новые проекты и рекламу в стране.

«На текущий момент компания меняет подход к операционной модели, чтобы иметь большую независимость бизнес-процессов и компетенции в стране для эффективного управления местным бизнесом в условиях существующих ограничений»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Mondelez.

Mondelez International работает в России с 1994 года. С 2013 года на российском рынке компанию представляет ее дочерняя структура «Мон’дэлис Русь». В России находятся три завода компании: два — во Владимирской области (выпускают «Юбилейное», «Медвежонка Барни», шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka), один — в Великом Новгороде (выпускает жвачку Dirol и леденцы Halls).

Mondelez в марте 2022 года объявила, что свернет все капитальные вложения в России и сократит расходы на рекламу. В мае 2023-го власти Украины внесли корпорацию в перечень международных спонсоров войны. После этого несколько компаний в Скандинавии объявили Mondelez Internationa бойкот.

Лаура Кеффер

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