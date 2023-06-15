«Финам»: на российском рынке доминируют частные инвесторы

Доля частных инвесторов на российском фондовом рынке составляет почти 100%, заявил президент, председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ-2023. По его словам, средний размер портфеля розничного инвестора сейчас составляет порядка 200 тыс. руб. С учетом того, что таких инвесторов насчитывается более 25 млн человек, на частного инвестора на фондовом рынке приходится около 5 трлн руб.

«Рынок чувствует себя вопреки ожиданиям хорошо. За последний год он пережил колоссальную трансформацию, превратившись в рынок частного инвестора. По понятным причинам ушли нерезиденты, очень консервативную позицию занимают институционалы, поэтому обороты генерируют частные инвесторы. Если в 2021 году среднемесячный оборот был чуть меньше 85 трлн руб. в месяц с учетом валютного рынка — тогда были активны нерезиденты, арбитражные операции, то сейчас только на рынке частного инвестора мы видим оборот более 94 трлн руб. в месяц»,— рассказал господин Кочетков.

Как ранее писал «Ъ», вложения физических лиц в акции резидентов за 2022 год составили 1,076 трлн руб., что в 2,6 раза больше, чем в 2021 году. Вложения физлиц в облигации резидентов увеличились на 178 млрд руб. При этом россияне продали акций нерезидентов на 208 млрд руб., а облигаций — на 189 млрд руб. По данным ЦБ, общее число клиентов брокерских организаций в прошлом году увеличилось на 40%, до 2,9 млн, а объем их активов снизился до 7,3 млн (на 7,3%).