Суд оставил главу Счетной палаты Самарской области под домашним арестом

В четверг, 15 июня, Самарский областной суд оставил в силе решение первой инстанции о продлении домашнего ареста в отношении председателя региональной Счетной палаты Елены Дубровой. Мера пресечения в отношении чиновницы действует до конца июля текущего года. Информацию разместила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sp.samregion.ru Фото: sp.samregion.ru

Елена Дуброва находится под домашним арестом с февраля текущего года. Перед этим глава Счетной палаты региона стала фигурантом уголовного дела, и была задержана. Следствие считает, что Елена Дуброва скрыла результаты проверок. По информации депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, преступление было совершено по указанию руководства Самарской области.

Парламентарий утверждает, что Елена Дуброва признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. Александр Хинштейн также написал, что при обыске дома у председателя областной Счетной палаты обнаружили более 1,2 тыс. патронов к разным видам оружия и возбудили новое уголовное дело.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Аудиторы недосчитались нарушений».

Георгий Портнов