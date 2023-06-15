Дмитрий «Гоблин» Пучков предложил переименовать Ельцин Центр в музей национального предательства

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (псевдоним Гоблин) предложил переименовать музей Ельцин Центра в музей национального предательства. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

«Из этого можно сделать музей национального предательства, фактически ничего не меняя, только повесив пояснительные таблички. Там, например, чеченской войне посвящена одна дырочка в стене с какой-то фотографией. Можно рассказать, кто это все организовал, в чем причины, сколько убили чеченцев, сколько убили российских военнослужащих. Потом вторая война — сколько там погибло. И роль Бориса Николаевича Ельцина во всем этом. Пожалуйста, кто вам мешает?»,— цитирует господина Пучкова E1.ru.

При этом он не считает, что Ельцин Центр следует закрыть или снести. Дмитрий Пучков отметил, что там находится «один из лучших» книжных магазинов, в котором можно продавать «соответствующую литературу».

Напомним, сегодня стало известно, что Минюст РФ проводит проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента. В Кремле заявили, что не знают причин проверки, но отметили, что это «нормальная работа ведомства». В Ельцин Центре уверены, что никаких оснований для объявления его иностранным агентом нет.

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