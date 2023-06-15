В Ельцин Центре заявили, что спокойно отнеслись к проверке на признание организации иноагентом

В Ельцин Центре спокойно отреагировали на заявление заместителя министра юстиции Олега Свириденко о том, что организацию начали проверять на предмет деятельность иностранного агента. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Ельцин Центра.

«Вся наша деятельность осуществляется в соответствии с ФЗ 68 "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации" и нашим Уставом. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может»,— отметили в пресс-службе. Там уточнили, что Ельцин Центр ежегодно отчитывается о деятельности перед Попечительским советом, в состав которого входят глава администрации президента Антон Вайно, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, Олег Свириденко заявил, что Минюст проводит проверку в отношении Ельцин Центра, на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ 15 июня.

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины. Объект неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов Бориса Ельцина и журналистов, включая телеведущего Владимира Соловьева.

В октябре прошлого года прокуратура Свердловской области провела проверку Ельцин Центра после обращения депутата Госдумы Андрея Альшевских, основанного на публикации издания underside.today под названием «Ельцин Центр: спецкомбинат антироссийских услуг». Одним из поводов для проверки стало публичное осуждение Ельцин Центром военной спецоперации на Украине и призыв президенту Владимиру Путину остановить «братоубийственный конфликт». Оснований для реагирования не нашлось.

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