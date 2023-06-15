В Кремле не знают причин проверки Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента

В Кремле не знают, почему министерство юстиции РФ начало проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что подобные проверки — «нормальная работа ведомства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О проверке Ельцин Центра сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко. В учреждении уверены, никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет. Там уточнили, что Ельцин Центр ежегодно отчитывается о деятельности перед Попечительским советом, в состав которого входят глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины.

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