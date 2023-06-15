Власти Пекина оплатят жителям ЭКО и другие репродуктивные процедуры

Правительство Пекина объявило сегодня, что с 1 июля будет оплачивать 16 разных процедур, входящих в список вспомогательных репродуктивных технологий, в рамках столичной системы здравоохранения. Как сообщает Reuters, это еще одна мера, направленная на повышение рождаемости в стране, где впервые с 1961 года сократилась численность населения.

В числе процедур, которые будут включены в базовую медицинскую страховку и будут оплачиваться за счет городского бюджета, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), перенос эмбрионов в полость матки, заморозка и хранение спермы и яйцеклеток и более десятка других.

В условиях сокращения населения меры стимулирования рождаемости активно принимаются китайскими национальными и региональными властями на протяжении последних лет. В частности, в марте власти страны предложили сократить рабочий день для молодежи, чтобы у молодых людей было больше времени «влюбиться и произвести потомство».

В некоторых провинциях молодоженам предоставляется отпуск сроком до 30 дней. А на национальном уровне Китайская ассоциация планирования семьи продлила и расширила запущенную в 2022 году пилотную программу в поддержку «новой концепции брака и рождения детей». В рамках этой программы молодежь мотивируют вступать в брак «в подходящем возрасте», не откладывая это до 30 лет, а также призывают молодых родителей делить между собой обязанности по воспитанию детей, не перекладывая их на кого-то одного.

Кроме того, в начале нынешнего года на уровне правительства прозвучало предложение разрешить доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям также одиноким и незамужним женщинам. Но это пока не было утверждено, и продолжает действовать правило, по которому такие процедуры предоставляются только замужним женщинам.

Алена Миклашевская