Особый противопожарный режим в Свердловской области продлен до 6 июля

В Свердловской области до 6 июля продлен особый противопожарный режим, сообщили в Telegram-канале регионального правительства. Решение принято в связи с сохраняющейся высокой пожарной опасностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным постановления правительства, свердловчанам запрещено посещать леса, в том числе на транспорте. Исключение — сотрудники предприятий, деятельность которых связана с работой в лесах. «Принятые в регионе меры по ликвидации природных пожаров привели к значительному снижению количества и площади возгораний»,— сказано в сообщении правительства.

Особый противопожарный режим в регионе ввели с 15 апреля. С 6 июня разрешили посещать лесопарки группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника территорий. В частности, в таком режиме открылись Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. С 14 июня в лесах региона отменен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко включила Свердловскую область в топ самых пожароопасных регионов страны

Полина Хабарова

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