В Свердловской области отменили режим ЧС в лесах

С 14 июня в Свердловской области перестает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах. «Режим чрезвычайной ситуации снимем сегодня. Но у нас будет продолжать действовать особый противопожарный режим, исходя из неблагоприятных метеорологических условий и того, что у нас продолжает возникать пожары»,— сообщил на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

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Режим чрезвычайной ситуации действовал в лесах Свердловской области с 5 мая. Он был введен из-за высокой температуры, сложной пожарной обстановки и необходимостью привлечь максимум ресурсов для тушения лесных пожаров.

На территории Уральского федерального округа продолжают действовать 16 лесных пожаров общей площадью 660 га. По состоянию на утро 14 июня, 9 из них локализованы (площадь — 603 га). «В Курганской области и на Ямале пожаров нет, в Свердловской области действуют пять лесных пожаров на площади 72 га, в Тюменской области — два лесных пожара на площади 9 га, в Челябинской области — три пожара общей площадью 528 га, в Юрге — 6 пожаров на площади 51 га»,— рассказал директор департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. По его словам, оперативность тушения лесных пожаров в округе составляет 70%: 1270 пожаров удалось ликвидировать в первые сутки.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 1,796 лесных пожаров общей площадью 333 тыс. га. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество пожаров в УрФО увеличилось в два раза, а их площадь — в 4,5 раза. Порядка 90% лесных пожаров происходят по вине человека.

В Свердловской области сезон пожаров начался весной, на две недели раньше обычного. Особый противопожарный режим ввели с 15 апреля.

Анастасия Таначева

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