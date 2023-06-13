Свердловская область стала одним из самых пожароопасных регионов России

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко включила Свердловскую область в топ самых пожароопасных регионов страны. По ее словам, наиболее сложная ситуация с природными возгораниями сейчас также в Ханты-Мансийском и Еврейском автономных округах, а также Алтайском крае.

Госпожа Абрамченко также заявила, что «важно разграничивать техногенные и природные пожары», приведя в пример пожар в свердловском поселке Сосьва. «Пожар начался на предприятии по переработке древесины - там опилки просто сжигали, и ветер разнес горящие опилки по всему поселку. И таких примеров множество, людей даже не пугает уголовная ответственность. Иначе как раздолбайством это не назвать»,— цитирует ее «РИА Новости».

Сейчас ситуация с природными пожарами в России стабильная.

В мае площадь лесных пожаров в Свердловской области достигала 100 тыс. га. Впоследствии площадь значительно снизилась, однако обстановка оставалась напряженной. Накануне в регионе горело около 370 га леса. Борьбу с огнем ведут более 150 человек, привлечено свыше 30 единиц спецтехники.

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