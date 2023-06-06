В Свердловской области разрешили посещать природные парки

Из-за улучшения ситуации с лесными пожарами в Свердловской области частично сняли запрет на посещение природных парков. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 6 июня парки разрешено посещать группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника территорий. В частности, в таком режиме открылись Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, за прошедшие сутки в регионе потушены восемь пожаров. При этом продолжают действовать 20 возгораний, семь из которых локализованы. Сейчас в области действуют особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах.

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