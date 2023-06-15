В Кремле не знают причин проверки Ельцин Центра

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают, что стало поводом для проверки Ельцин Центра. О том, что Минюст проводит проверку культурного центра на предмет деятельности иностранного агента, стало известно сегодня, 15 июня.

«Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. Но, с другой стороны, это в полномочиях Минюста. Нормальная работа ведомства»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

О проверке Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента сообщил сегодня замглавы Минюста Олега Свириденко. По его словам, для нее потребуется не менее месяца. В рамках проверки будут собраны материалы, подтверждающие либо опровергающие связь центра с иностранными государствами. В Ельцин Центре считают, что оснований для объявления иностранным агентом нет, поэтому к проверке относятся спокойно.