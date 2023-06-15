Кремль пока не видит позитивных перспектив продления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что требования РФ в рамках договоренностей не исполнены. По его словам, власти пока не видят позитивных перспектив в вопросе продления зерновой сделки.

«Работа (по продлению зерновой сделки.— ''Ъ'') продолжается, но, честно говоря, позитивных перспектив пока мы не видим, потому что все, что было договорено в наш адрес,— не исполнено. ...Бесконечно так продолжаться не может, поэтому будут вырабатываться решения с учетом сроков исполнения решения и они будут обнародованы в соответствующее время»,— сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ FM» о том, какую работу ведут власти для продления сделки.

Господин Песков подчеркнул, что российская сторона четко выполняла свои обязательства в рамках соглашения, а созданный механизм до сих функционирует.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения, о невыполнении которой заявляет РФ,— меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. 13 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия думает над выходом из зерновой сделки.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».