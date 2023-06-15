Военный аналитик: Украина рискует растерять силы до прорыва российской линии обороны

Главный риск для украинской армии при контрнаступлении заключается в том, что они могут растерять силы прежде, чем достигнут российской линии обороны. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, военный аналитик Роб Ли.

«Риск для них (украинцев.— ''Ъ'') заключается в том, что, прежде чем они доберутся до этой линии обороны, они слишком сильно пострадают, и им будет слишком сложно прорвать ее»,— сказал господин Ли в интервью Reuters. По мнению аналитика, именно на этом основана стратегия России на южном направлении.

Старший научный сотрудник по вопросам сухопутной войны Международного института стратегических исследований Бен Барри полагает, что при контрнаступлении Украина уделит особое внимание вопросам оперативной и тактической внезапности. «Сюда входит маскировка, хитрость и дезинформация, которые они довольно успешно использовали прошлой осенью»,— добавил он.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось. Он утверждает, что 7 и 8 июня велись активные бои, но украинские военные не имели успеха. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но подробности не привел.