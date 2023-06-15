В Сочи после стихии вывезли более 70 грузовиков мусора

Из сочинского микрорайона Мацеста после разгула стихии вывезли более 70 грузовых машин веток и грязи. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что коммунальщики уже выполнили основной фронт работ по восстановлению сетей. 15 июня к жителям, оставившим заявки на горячей линии, придут волонтеры для окончательной очистки дворов от ила.

Ночью 14 июня из-за обильных осадков поднялся уровень реки Мацеста. В результате подтопило несколько придомовых территорий и дороги, повредились сети газопровода. Властям города пришлось закрыть все пляжи и запретить купание в море.

Татьяна Ручкина

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