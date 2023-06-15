Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что консенсусным председателем организации могла бы быть Австрия

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич считает, что кандидатура Австрии в качестве председателя ОБСЕ имеет шанс найти поддержку у всех государств—участников организации, в том числе у РФ и Белоруссии. Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ОБСЕ может распасться, потому что Россия и Белоруссия не хотят одобрять кандидатуру Эстонии в качестве председателя.

«Сами австрийцы официально об этом не говорили. В кулуарах, тем не менее, отмечают, что Австрия способна, если дело зайдет совсем в тупик, не допустить ситуации, при которой организация лопнет на ее глазах»,— заявил дипломат в интервью «РИА Новости».

По мнению господина Лукашевича, австрийские политические элиты раздумывают над тем, чтобы взять на себя ответственность за судьбу ОБСЕ. Он считает, что у Вены гораздо больше шансов на председательство, особенно с учетом того, что Австрия уже дважды была в этом качестве.

29 мая глава МИД Финляндии заявил, что Россия и Белоруссия не хотят поддерживать кандидатуру Эстонии в качестве председателя ОБСЕ в следующем году, и организация может распасться в течение полугода. Замглавы МИД РФ Александр Грушко допустил распад ОБСЕ, но заявил, что если это произойдет, то не из-за того, что Эстония может не стать председателем.

Подробности о кризисе в ОБСЕ — в материале «Ъ» «Ни безопасности, ни сотрудничества в Европе».

Эрдни Кагалтынов