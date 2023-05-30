МИД: если ОБСЕ и распадется, то не из-за того, что Эстония не будет председателем

Замглавы МИД РФ Александр Грушко допустил распад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он заявил, что если это произойдет, то не из-за того, что Эстония может не стать председателем в 2024 году.

«Если ОБСЕ и распадется, то по другим причинам, не вследствие того, что Эстония не будет выполнять обязанности действующего председателя в 2024 году»,— сказал «РИА Новости» господин Грушко.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ОБСЕ грозит распад в течение ближайшего полугода. По его словам, такая ситуация сложилась из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в следующем году. Если 57 стран—участниц ОБСЕ оперативно не договорятся о приемлемом для всех сценарии, то организация столкнется с самым серьезным за почти 30 лет существования кризисом.

Подробности — в материале «Ъ» «Ни безопасности, ни сотрудничества в Европе».

Лаура Кеффер