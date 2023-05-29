Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МИД Финляндии опасается распада ОБСЕ

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в течение ближайшего полугода грозит кризис, заявил глава МИД Пекка Хаависто. По его словам, такая ситуация сложилась из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Господин Хаависто выразил опасение, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году. «Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации»,— сказал министр (цитата по Yle).

По правилам ОБСЕ, ее председатель должен быть одобрен всеми 57 странами-членами. Однако Россия и Белоруссия не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в 2024 году, а власти Эстонии отказываться от председательства не планируют.

Еще один конфликт возник после того, как в ноябре 2022 года российским делегатам не выдали визу на сессию Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Российские парламентарии утверждали, что в организации «боятся неудобных выступлений в ходе дебатов». Украинская делегация пообещала бойкотировать ПА ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию. В январе генсек ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения РФ.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...