Глава МИД Финляндии опасается распада ОБСЕ

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в течение ближайшего полугода грозит кризис, заявил глава МИД Пекка Хаависто. По его словам, такая ситуация сложилась из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Господин Хаависто выразил опасение, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году. «Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации»,— сказал министр (цитата по Yle).

По правилам ОБСЕ, ее председатель должен быть одобрен всеми 57 странами-членами. Однако Россия и Белоруссия не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в 2024 году, а власти Эстонии отказываться от председательства не планируют.

Еще один конфликт возник после того, как в ноябре 2022 года российским делегатам не выдали визу на сессию Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Российские парламентарии утверждали, что в организации «боятся неудобных выступлений в ходе дебатов». Украинская делегация пообещала бойкотировать ПА ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию. В январе генсек ОБСЕ Хельга Шмид выступила против исключения РФ.