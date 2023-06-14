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Коммерсантъ FM
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ФРС сохранила ставку на уровне 5–5,25%

Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила базовую ставку на уровне 5–5,25%. К концу 2023 года ФРС ожидает ставку на уровне 5,6%, к концу 2024 года — на уровне 4,6%.

«Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, уровень безработицы оставался низким, а инфляция остается повышенной»,— говорится в сообщении ФРС.

Благодаря торможению роста цен на продукты и снижению цен на топливо инфляция в США замедляется 11-й месяц подряд. В мае индекс потребительских цен в США вырос на 4% по сравнению с маем 2022 года. Это стало минимальным приростом с марта 2021 года.

3 мая ФРС повысила ключевую ставку на 0,25 п. п., до диапазона 5–5,25%, что стало максимальным значением с 2006 года. Тогда глава ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности регулятора продолжить добиваться снижения инфляции в США.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «ФРС пощупала потолок».

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