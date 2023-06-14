Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о продлении зерновой сделки: проявление доброй воли не может быть бесконечным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает выход из зерновой сделки, поскольку продвижения в выполнении условий Москвы не наблюдается. Продление действия соглашения со стороны России он назвал жестом доброй воли.

«Вот это вот проявление доброй воли и политической воли оно не может быть бесконечным. Вот именно поэтому и рассматривается. Продвижения пока нет»,— сказал господин Песков во время пресс-кола. На вопрос о том, может ли Россия выйти из сделки досрочно или только после окончания ее действия, он ответил: «По окончании». Срок действия истекает 17 июля.

Между тем помощник президента Николай Ушаков сказал журналистам, что Россию, конечно, «не удовлетворяет то, как выполняются условия этой сделки». «И в этом контексте, естественно, мы будем думать о том, продолжать ли продлевать эту сделку или нет»,— сказал он.

Что нужно знать о зерновой сделке

Читать далее

Господин Ушаков добавил, что 17 июня Владимир Путин примет в Санкт-Петербурге делегацию государств Африки. Планируются, что на встрече стороны обсудят и зерновую сделку. «Африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна на континент. Это пока в рамках упомянутой "стамбульской сделки" осуществить не удается. Они, конечно, обеспокоены этим»,— заключил помощник президента.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД РФ указывал на необходимость решить «пять системных задач». 13 июня Владимир Путин сказал, что Россия думает над выходом из зерновой сделки.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...