Песков о продлении зерновой сделки: проявление доброй воли не может быть бесконечным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает выход из зерновой сделки, поскольку продвижения в выполнении условий Москвы не наблюдается. Продление действия соглашения со стороны России он назвал жестом доброй воли.

«Вот это вот проявление доброй воли и политической воли оно не может быть бесконечным. Вот именно поэтому и рассматривается. Продвижения пока нет»,— сказал господин Песков во время пресс-кола. На вопрос о том, может ли Россия выйти из сделки досрочно или только после окончания ее действия, он ответил: «По окончании». Срок действия истекает 17 июля.

Между тем помощник президента Николай Ушаков сказал журналистам, что Россию, конечно, «не удовлетворяет то, как выполняются условия этой сделки». «И в этом контексте, естественно, мы будем думать о том, продолжать ли продлевать эту сделку или нет»,— сказал он.

Господин Ушаков добавил, что 17 июня Владимир Путин примет в Санкт-Петербурге делегацию государств Африки. Планируются, что на встрече стороны обсудят и зерновую сделку. «Африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна на континент. Это пока в рамках упомянутой "стамбульской сделки" осуществить не удается. Они, конечно, обеспокоены этим»,— заключил помощник президента.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД РФ указывал на необходимость решить «пять системных задач». 13 июня Владимир Путин сказал, что Россия думает над выходом из зерновой сделки.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лусине Баласян