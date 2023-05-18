Курский райцентр Глушково обстреляли второй раз за день; разрушен офис нотариуса

Украинские силовики во второй раз за день обстреляли райцентр Глушково в Курской области, находящийся в 8 км от украинской границы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В результате сильные разрушения получил офис местного нотариуса. Пострадавших в ходе повторного обстрела нет»,— говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Утром 18 мая украинские военнослужащие сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в Глушково. Тогда два жителя получили ранения.

О происходящем в Черноземье 18 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин