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обновлено 11:43

Футболисты «Пари НН» вошли в число кандидатов на приз «Вратарь года»

Стартовало голосование за кандидатов на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина. В сезоне 2022/23 на это звание претендуют 27 футболистов, среди них игроки «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло и Артур Нигматуллин.

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Вратарь команды &quot;Пари Нижний Новгород&quot; Никита Гойло во время матча

Вратарь команды "Пари Нижний Новгород" Никита Гойло во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Вратарь команды &quot;Пари НН&quot; Артур Нигматуллин во время матча

Вратарь команды "Пари НН" Артур Нигматуллин во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Вратарь команды "Пари Нижний Новгород" Никита Гойло во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Вратарь команды "Пари НН" Артур Нигматуллин во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Ъ» определяет лучшего вратаря, учитывая мнение болельщиков и специалистов, с 1960 года. Награду учредили после победы сборной Советского Союза на первом чемпионате Европы по футболу.

Кандидатами на получение приза становятся вратари Российской премьер-лиги, сыгравшие в прошедшем сезоне больше пяти матчей.

Голосование за кандидатов на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2022/23».

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