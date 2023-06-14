Футболисты «Пари НН» вошли в число кандидатов на приз «Вратарь года»

Стартовало голосование за кандидатов на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина. В сезоне 2022/23 на это звание претендуют 27 футболистов, среди них игроки «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло и Артур Нигматуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вратарь команды "Пари Нижний Новгород" Никита Гойло во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Вратарь команды "Пари НН" Артур Нигматуллин во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Вратарь команды "Пари Нижний Новгород" Никита Гойло во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Вратарь команды "Пари НН" Артур Нигматуллин во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

«Ъ» определяет лучшего вратаря, учитывая мнение болельщиков и специалистов, с 1960 года. Награду учредили после победы сборной Советского Союза на первом чемпионате Европы по футболу.

Кандидатами на получение приза становятся вратари Российской премьер-лиги, сыгравшие в прошедшем сезоне больше пяти матчей.

Голосование за кандидатов на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2022/23».