Футболисты «Пари НН» вошли в число кандидатов на приз «Вратарь года»

Стартовало голосование за кандидатов на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина. В сезоне 2022/23 на это звание претендуют 27 футболистов, среди них игроки «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло и Артур Нигматуллин.
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«Ъ» определяет лучшего вратаря, учитывая мнение болельщиков и специалистов, с 1960 года. Награду учредили после победы сборной Советского Союза на первом чемпионате Европы по футболу.
Кандидатами на получение приза становятся вратари Российской премьер-лиги, сыгравшие в прошедшем сезоне больше пяти матчей.
Голосование за кандидатов на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2022/23».