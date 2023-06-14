Трое сенаторов-республиканцев призвали назначить спецпрокурора для расследования в отношении Байдена

Группа сенаторов от Республиканской партии США призвали генпрокурора Меррика Гарланда назначить спецпрокурора для расследования в отношении президента Джо Байдена и его семьи. Речь идет о возможном получении взятки господином Байденом во время пребывания на посту вице-президента.

Инициаторами выступили трое сенаторов — Марша Блэкберн, Майк Браун и Джеймс Вэнс. Они утверждают, что ФБР мешает Конгрессу начать разбирательство по делу. «Мы настоятельно призываем вас назначить специального прокурора для расследования любых правонарушений президента Байдена и его семьи в их сделках»,— говорится в письме сенаторов (цитата по NBC News).

9 июня экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствования правосудию. Если его признают виновным, ему грозит несколько десятков лет в тюрьме. Вчера, 13 июня, суд не стал устанавливать какие-либо ограничения или залог в отношении господина Трампа. Он не признал вину, назвав обвинения против него злоупотреблением властью и вмешательством в выборы.

Подробности — в материале «Ъ» «Обвиняемый — доверяемый».

Лаура Кеффер